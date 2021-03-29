Определены регионы РФ, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции

Москва, 29 марта. Самый высокий уровень средних зарплат в небольших населенных пунктах России в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе.

Основным показателем при составлении рейтинга стало отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Например, в ЯНАО средняя зарплата в пять раз выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в регионе чуть превышала 99 тысяч рублей в месяц. Это в 2,5 раза больше средней зарплаты россиян в малых и средних городах.

В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. В конце списка — республики Северного Кавказа и Ивановская область.

На днях было проведено еще одно исследование касательно уровня зарплат в регионах. Самая высокая заработная плата была зафиксирована на Сахалине. Нефтяники там зарабатывают по 380 тысяч рублей. На втором месте идет Москва, где средний доход в финансовой сфере составил 187 тысяч рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ замыкает тройку лидеров: зарплата в области добычи нефти и газа в регионе в среднем выше 170 тысяч рублей.