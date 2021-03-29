Индийский диетолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами

Нью-Дели, 29 марта. Индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала несколько простых способов, которые позволят избавиться от мешков под глазами, сообщает The Indian Express.

В первую очередь следует умыться прохладной водой, отмечает эксперт. Если отеки вокруг глаз не исчезли, Махиджа советует придерживаться нескольких правил. Необходимо каждый день пить два-три литра воды и есть овощи и фрукты. Кроме того, диетолог рекомендовала пить меньше чая, кофе, алкоголя и энергетических напитков, так как они способствуют появлению отеков.

«Добавьте петрушку в рацион, потому что она помогает выводить токсины из организма. Ее можно класть в супы и салаты», — подчеркнула диетолог.

Махиджа также поделилась рецептом коктейля для борьбы с мешками под глазами. Следует сделать сок-пюре из петрушки, сельдерея, огурца и помидора, к которому добавить пару капель сока лайма.

Если мешки под глазами болят, не исчезают долгое время или увеличиваются в размерах необходимо обратиться к врачу. Это может оказаться симптомом болезней почек, заключила Махиджа.

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