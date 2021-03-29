Россияне стали больше пользоваться бесконтактными банкоматами

Москва, 29 марта. Бесконтактные банкоматы во время пандемии коронавируса начали набирать популярность в России.

За 2020 год выросло число операций, совершаемых на бесконтактных банкоматах, и средняя сумма выросла до 12%, составив почти 13 тысяч рублей. Аналитики сравнили показатели 2019 и 2020 годов. Об этом рассказал один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров «Русский стандарт» РИА Новости.

«В 2020 году доля «бесконтакта» от общего количества операций во всех банкоматах выросла до 43% против 40% в 2019 году. А доля от общего оборота сети АТМ увеличилась до 45% против 42% в 2019 году. Вырос на 12% и общий средний чек одной операции по карте в бесконтактных банкоматах относительно 2019 года — он составил 12 825 рублей», — завили авторы исследования.

Такие методы оплаты привлекательны своей простотой и удобством. Все больше россиян при этом отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах. Также вырос медианный возраст пользователя бесконтактным АТМ на три года, достигнув возраста 48 лет.

Ранее «Ростелеком» нашел способ защиты биометрических данных с помощью криптографического модуля. Криптомодуль обеспечит безопасность канала связи, чтобы мошенники не могли перехватить слепки лица и голоса при открытии счета через мобильное приложение банка онлайн.