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Могилу Райкина показали в Сети спустя 33 года после его смерти

Могилу Райкина показали в Сети спустя 33 года после его смерти

Москва, 29 марта. Кадры могилы народного артиста Аркадия Райкина спустя 33 года после его смерти появились на просторах интернета. Снимки опубликовал один из пользователей соцсети TikTok.  

Райкин родился в Российской империи в 1911 году. Он пережил революцию и две мировые войны. Во время Великой Отечественной войны артист не бросил свою творческую деятельность и выступал на фронте. Миниатюры Аркадия Райкина пользовались большой популярностью. Зрителей цепляла острота и интеллигентность подачи материала.

Смерть артиста наступила 17 декабря 1987 года. Он скончался в возрасте 76 лет в Москве от последствий ревмокардита. Райкин похоронен на Новодевичьем кладбище.

На участке установлен памятник артисту. На нижней части монумента стоят свечи и букеты цветов. Несмотря на то, что после смерти великого артиста прошло несколько десятков лет, могила выглядит очень ухоженной.

«Гений, все ушли, жалко», — поделился комментарием один из пользователей платформы.

Еще один легендарный артист и режиссер Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище. Звезда умер в 2018 году. Пока памятник на могиле Олега Павловича не установлен в виду ряда обстоятельств.

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