Украине предрекли большие потери из-за национализации «Мотор Сич»

Пекин, 29 марта. Ситуация с возвращенным в госсобственность Украины предприятием «Мотор Сич» подрывает доверие иностранных инвесторов и может привести к большим экономическим потерям для страны.

По мнению декана факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао, обратившись в арбитраж, китайские компании могут использовать инцидент с «Мотор Сич» в качестве примера для критики инвестиционного климата на Украине и дать толчок оттоку из страны иностранных инвестиций.

По его мнению, пока необходимости в полномасштабных ответных санкциях в отношении Украины нет, так как, возможно, украинское правительство вводит санкции в отношении китайских частных лиц и инвестиционных компаний лишь под внешним давлением. Но руководство страны должно полностью оценивать инвестиционные риски, считает китайский эксперт.

«Украина в настоящий момент сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта», — цитирует Хуна Тао РИА Новости.

Специалист добавил, что в последние годы из-за вмешательства правительства часто происходят большие провалы покупок. Поэтому в приобретении чувствительных компаний следует быть осторожными, иначе можно «выкинуть технологии и финансы в пустоту».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил ситуацию, которая сложилась вокруг предприятия «Мотор Сич». По словам политика, завод начал «громить» еще предыдущий президент Украины Петр Порошенко.