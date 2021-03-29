Дочь Литвиновой на новом фото перепутали с мамой

Москва, 29 марта. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова показала фотографии единственной дочери Ульяны Добровской. Кадры поклонники встретили с особой теплотой.

Актриса часто делится фотографиями дочери, но не особо рассказывает о ее жизни. Впрочем, у девушки есть свой аккаунт в соцсети Instagram, где она публикует снимки.

На черно-белых фотографиях Ульяны представлена во всей красе. Влажные волосы были зачесаны назад, а макияж «смоки айс» придавал образу большей выразительности. Снимки получились очень соблазнительными.

Фанаты режиссера пришли в восторг от красивых фотографий Ульяны. В комментариях под записью сотни комплиментов в адрес молодой девушки. Некоторые подписчики даже перепутали Ульяну с ее звездной матерью.

«Ой, на секунду подумала, что молодая вы»; «Красивая! Как мама!»; «Ого, как же быстро все-таки летит время… Помню ее еще маленькой девочкой, на фото за ручкой с Земфирой… А тут такая красотка»; «Шикарная девушка с остринкой и изюминкой», — написали в комментариях под фотографией поклонники знаменитости.

Недавно звезда кино рассказала о своих отношениях с певицей Земфирой. Она призналась, что считает музыканта гениальной и добавила, что они никогда не ссорятся, даже из-за мелочей.