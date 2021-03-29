Эксперты «СберАвто» рассказали, как выгодно продать автомобиль

Москва, 29 марта. Выгодно продать автомобиль проще весной, расширив географию предложения и разместив в объявлении историю и фотографии машины, рассказали в сервисе «СберАвто».

«Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках», — цитирует экспертов РИА Новости.

При подготовке автомобиля к продаже его не следует перекрашивать. Повреждения, царапины и потертости специалисты советуют заполировать. Также заранее стоит определить для себя сумму, до которой допустимо снизить цену, и определить для себя приемлемые виды сделки.

В объявлении следует разместить достаточное количество фотографий машины с разных сторон, а также показать ее историю, предоставить чеки и заказ-наряды об обслуживании авто. Полезным будет расширить географию продажи.

Если продать машину нужно срочно, стоит рассмотреть продажу юридическому лицу, отмечают специалисты.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал о способах езды на автомобиле с минимальными денежными потерями. В первую очередь из манеры вождения нужно исключить резкие ускорения и торможения, подчеркнул специалист.