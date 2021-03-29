Социальные пенсии и детские пособия повысят в России с апреля

Москва, 29 марта. Социальные пенсии увеличатся на 3,4 процента с 1 апреля в соответствии с законом об их индексации с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в прошлом году.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного рабочего стажа. Эти выплаты полагаются также людям с инвалидностью, потерявшим кормильца, а также бывшим чиновникам и ряду прочих категорий граждан.

Малоимущие семьи с детьми смогут с 1 апреля подать заявление о перерасчете ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Размер выплат будет зависеть от доходов семьи.

Всего в бюджете ПФР на данные цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение затронет более 3,9 миллиона человек.

Вводится правило «нулевого дохода». Это значит, что должны быть объективные причины для того, чтобы бюджет семьи не пополнялся на протяжении года. В противном случае в выплатах откажут.

Многие «ковидные» пособия отменят с апреля. Накануне стало известно, какие льготы исчезнут и на какие новые выплаты можно рассчитывать в будущем.