Гинцбург предсказал новый этап пандемии коронавируса

Москва, 29 марта. Коронавирус начнет распространяться на животных после вакцинации человечества, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Как только человечество добьется коллективного иммунитета путем вакцинации, вирус начнет распространяться среди домашних и сельскохозяйственных животных. Значит, есть риски, что очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать.

«Надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем», — добавил Гинцбург.