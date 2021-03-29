Изучение отдаленных районов Таймыра и поселка Диксон пройдет в этом году

Красноярск, 29 марта. Агентство развития Норильска в этом году организует экспедицию по изучению отдалённых районов Таймыра и расположенного на одномерном острове поселка Диксон.

Агентство развития Норильска (АРН) — это координатор проекта создания туристско-рекреационного кластера «Арктический» на севере Красноярского края. В этом году оно планирует провести две экспедиции. Первая будет направлена на изучение отдалённых посёлков Таймыра, который представляет собой интересные маршруты рядом с поселками и быт.

Вторая экспедиция по поселку Диксон, который основан в 1915 году и расположен на одноименном острове на побережье Енисейского залива. Сейчас там проживают около 600 человек. Местность жилой территории перспективна для туриста, но для кластера она пока что не известна. Об этом сообщила заместитель директора по развитию туризма АРН Анастасия Король.

Известно, что агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией «Норникель» и благотворительным фондом бизнесмена Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий для устойчивого социально-экономического развития.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проследить за тем, чтобы средства штрафа от «Норникеля» были потрачены на восстановление окружающей среды после разлива нефтепродуктов.