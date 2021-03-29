Названы способы защиты от ослепления светом встречных фар

Москва, 29 марта. Специалисты рассказали, как вести себя при ослеплении впереди идущей машиной и как подготовить автомобиль, чтобы минимизировать урон от подобных инцидентов.

Ослепить водителя могут лучи неправильно отрегулированной светотехники или дальний свет фар. В этом случае миганием дальнего света нужно просигнализировать встречному водителю о том, что он создает опасность. Если это возможно, одновременно следует включить «аварийку».

«В то же время следует плавно, но уверенно снизить скорость, не меняя рядности движения. Чтобы справиться с ослеплением, постарайтесь перевести взгляд от фар «встречного». Как вариант — сконцентрируйте внимание на правой части капота, контролируя обочину и часть дороги. Так вы сможете снова сфокусироваться и привыкнуть к освещению, не теряя контроль за дорогой», — сообщает «Российская газета».

Если слепит свет фар от следующей сзади попутной машины, эксперты советуют включить аварийный сигнал. Если авто не имеет функцию самозатемнения зеркал, специалисты советуют изменить их угол наклона. Блокировать поток света от едущих следом машин также помогут положенные перед задним стеклом вещи.

Убрать или уменьшить эффект ослепления помогут «ночные» очки. Кроме того, специалисты советуют вовремя менять стеклоочистители и протирать внутреннюю сторону лобового стекла, чтобы минимизировать блики.

Ранее доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов рассказал, что менять зимнюю резину на летнюю стоит, когда температура воздуха перестанет опускаться ниже пяти градусов тепла. Также необходимо пройти процедуру балансировки колес.