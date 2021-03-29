Актер Певцов восхитил поклонников фото подросшего сына

Москва, 29 марта. Народный артист России Дмитрий Певцов показал фотографию подросшего сына Елисея. В Сети с восторгом встретили свежий кадр.

Актер обратил внимание на заявление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о необходимости создания программы по развитию созидательного позитивного контента для детей и подростков. Певцов согласен с позицией чиновницы и рад, что руководство страны осознает «необходимость освободить время детей для учебы». В некоторых школах, например, смартфоны и другие гаджеты сдают перед входом в учебное заведение.

«Наш сын сознательно не пользуется соцсетями. И телефон у него кнопочный. Сам решил. Жизнь – она гораздо интереснее, чем экран смартфона», — написал Певцов на своей странице в социальной сети Instagram.

К своей записи он прикрепил фотографии жены Ольги Дроздовой и их совместного ребенка. Кадр был сделан на Дне театра в «Современнике».

Подросток и Дроздова получили в комментариях под публикацией массу комплиментов. Многие подчеркнули, что они превосходно выглядят.

«Какая Ольга красивая женщина. Талантливейшая»; «Как сынок вырос»; «Какой красавец Елисей»; «Какие вы прелестные, сынок совсем взрослый», — пишут интернет-пользователи в комментариях.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились в 1994 году. Спустя 13 лет у них родился совместный ребенок, которому дали имя Елисей. У Дмитрия Певцова был сын от отношений с Ларисой Блажко. Старший ребенок артиста трагически погиб в 2012 году.