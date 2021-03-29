Вышли сухими из воды: почему США избежали санкций за вмешательство в выборы 60 стран

Прибыль американским спецслужбам и «золотой» элите приносит не только защита собственной страны. Прикрываясь благими целями, они влезают в выборы других стран и влияют на их исход. Федеральное агентство новостей выяснило, как это было в разные годы.

60 вмешательств США

Как сообщало американское издание «Управление конфликтами и наука о мире» (Conflict Management and Peace Science), только с 1946 года власти Америки вмешались в выборы 60-ти различных государств, из них, в Италии восемь раз, в Японии – пять, в Израиле и Лаосе по четыре раза.

В 2016 году США вмешались в кампанию против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Деньги американских налогоплательщиков были потрачены на создание баз данных выборщиков, подготовку активистов и политконсультантов.

Отдельного внимания заслуживают парламентские выборы в Армении 2017 года, которые также не обошлись без «участия» США. Президенту и премьер-министру Армении пришлось через «Агентство США по международному развитию» (USAID) просить Евросоюз предложить способы смягчения нехватки доверия на пороге выборов. Результаты проведенных работы по этому вопросы были признаны положительными, поскольку: «…процесс голосования был принят всеми: как оппозицией, так и правительством».

В 2019 году США отметились в президентских выборах Венесуэлы и Украины, где открыто продвигали своих кандидатов и оказывали им всяческую поддержку.

Невольно возникает резонный вопрос: почему ни одна из стран Евросоюза ни разу не предъявила США претензий и не ввела санкций против Штатов?

Вмешательство в российские выборы

В дела России США вмешиваются на протяжении всей своей истории. Старания американских властей обеспечить победу Ельцина стали достоянием общественности, когда американский журнал Time опубликовал обзорный доклад.

Уже после победы кандидата в том же журнале появилась статья «Секретная история американских советников, которые помогли Ельцину победить». В материале подробно рассказывалось о том, как в провальной президентской гонке была оказана помощь «другу Борису» Билла Клинтона. Специально для этих целей администрация американского президента в Россию направила «экспертов» Джо Шумейта, Джорджа Гортона и Ричарда Дреснера. Все эти лица являлись политконсультантами США, у них имелся неоспоримый опыт в «корректировке» репутаций политфигур. Достаточно вспомнить победу самого Клинтона на выборах губернатора Арканзаса и «устранение» Уотергейтского скандала.

Работа американских политконсультантов в России продлилась четыре месяца, они получили за это 250 000 долларов. Им также были оплачены все издержки в период ведения дел Ельцина, а бюджет на опросы и прочую деятельность и вовсе не имел ограничений.

Для чего это американским властям? Ответ прост – ослабить Россию и как можно быстрее оприходовать оставшееся от Советов, что сейчас находится в распоряжении российских олигархов.

Попытки США вмешаться в дела современной России

Попытки США оказать влияние на исход президентских выборов прослеживаются в 2018 году, на исход выборов муниципальных депутатов – в 2019, даже поправки в Конституцию РФ не были оставлены без внимания.

ФАН уже писал о спецагенте ЦРУ Стивене Секстоне, который готовил провокации в 2019 году в Москве, об истин6ных организаторах «Проекта» Романа Баданина из того же ведомства, о зарубежном финансировании Навального, попытках навести смуту в стране через «Открытую Россию» (организация признана нежелательной на территории России) Ходорковского.

Как заявляет специальная комиссия в Госдуме, каждый из этих случаев имеет ряд официальных доказательств.

«Обвинения со стороны американских властей о каком-то нашем вмешательстве в президентские выборы – это скорее истерика руководства США. На протяжении нескольких лет не было представлено ни фактов, ни доказательств. И стоит заметить, в отличие от Байдена, у нас есть неопровержимые доказательства прямого вмешательства США», — подчеркнул председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.