Bloomberg: судно Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Каир, 29 марта. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Об этом информирует издание Bloomberg.

Спасательные судна сняли с мели, застрявший около недели назад контейнеровоз Ever Given. Корабль находится на плаву, но еще не ясно, как быстро будет открыт сам Суэцкий канал для движения других торговых судов. Издание отмечает, что в канале ждут прохода более 450 судов. Некоторые корабли уже выбрали более долгий и дорогостоящий путь через южную часть Африки.

Россия ранее предложила свою помощь в снятии гигантского судна Ever Given в Суэцком канале. В России сопереживают произошедшему в районе инциденту с судном, потому что канал остается «важной водной артерией для всего мира». Об этом заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.