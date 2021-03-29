Перекрывшее Суэцкий канал судно постараются снять с мели без разгрузки

Каир, 29 марта. Администрация Суэцкого канала будет пытаться снять застрявший контейнеровоз Ever Given с мели, не прибегая к его разгрузке, сообщила пресс-служба управления канала в воскресенье.

«Нет конкретной даты окончания попыток стащить судно с мели до того момента, как нам придется прибегнуть к сценарию облегчения его тоннажа. На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом», — цитирует сообщение пресс-службы управления канала ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что прибегнут к разгрузке судна, только когда потерпят неудачу предпринимаемые в настоящее время попытки вернуть контейнеровоз в фарватер, в том числе за счет прилива.

Источник в управлении Суэцкого канала рассказал агентству, что в понедельник днем будет предпринята еще одна попытка стащить Ever Given с мели буксирами. Вопрос о неизбежности разгрузки судна может встать после этого. Но подготовка к операции может занять несколько дней.

Ранее разгрузить перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given распорядился президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает RT. Но глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что работа ведется над тем, чтобы сдвинуть корабль.