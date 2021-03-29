Боевик «Годзилла против Конга» возглавил российский кинопрокат в выходные

Москва, 29 марта. Фильм «Годзилла против Конга» стал лидером российского кинопроката в выходные, собрав за период с 25 по 28 марта 445,2 млн рублей.

Второй результат по кассовым сборам показал фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма», который за выходные собрал 92,8 млн рублей. На третьей строчке рейтинга расположился мультфильм «Райя и последний дракон», собравший за минувшие четыре дня 76,9 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Американский боевик «Годзилла против Конга» в российский прокат вышел 25 марта. Картина рассказывает о том, как Кинг-Конг вступает в битву с Годзиллой.

На минувшей неделе американский мультфильм «Райя и последний дракон» в третий раз возглавил отечественный кинопрокат. За период с 18 по 21 марта он собрал свыше 107 миллионов рублей.