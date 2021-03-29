Полиция штата Флорида разыскивает устроившего стрельбу в нацпарке

Флорида, 29 марта. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по смотрителям национального парка Эверглейдс. Об этом сообщила администрация заповедника в Twitter.

Подозреваемый без причины начал стрелять в смотрителей парка. В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Вскоре правоохранителями было установлено, что стрелявший – 33-летний мужчина.

«Подозреваемый задержан и находится под стражей. Инцидент исчерпан», — отмечается в сообщении администрации нацпарка.

Ранее в американском городе Эссекс, штат Мэриленд, вооруженный американец застрелил двух посетителей магазина. Еще одного пострадавшего госпитализировали.