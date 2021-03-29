Названа главная причина роста цен на такси

Москва, 29 марта. Рост цен на топливо может поднять стоимость на такси еще на 5-10%.

В некоторых российских регионах стоимость поездок на такси уже поднялась. В Москве из-за погодных условий цены выросли в два-три раза, они до сих пор остаются на 30 – 40% выше. Об этом рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, передают «Известия».

Подорожание горюче-смазочных материалов вызовет однозначную реакцию со стороны таксопарков. Больше всего там обеспокоены ростом цен на метан. Сильное увеличение стоимости этого вида топлива затормозит переоборудование транспортных средств.

Ранее Россия приняла меры для урегулирования ситуации с ценами на бензин. Начиная с 10 марта в РФ наблюдается стабилизация обстановки вокруг биржевых цен на бензин. Для этого правительством ранее были предприняты все необходимые шаги реагирования.