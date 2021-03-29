Петербургский предприниматель Евгений Пригожин слывет «угрозой для национальной безопасности США», американские спецслужбы больше всего пытаются обвинить его во вмешательстве. Федеральному агентству новостей удалось получить комментарий бизнесмена о выборах в Америке и о том, что, действительно, могло повлиять на их исход.

Как отмечал сам предприниматель, за годы преследований, бездоказательных обвинений со стороны ФБР и западных СМИ он стал настоящим экспертом в области политических игр США. По его словам, в США проживают около 340 миллионов американцев, все они платят налоги. Сбор налогов находится на уровне куда более высоком, чем в других государствах, в том числе и России, где, несмотря на притеснение бизнеса, к налогообложению относятся довольно гуманно.

«У нас налоги идут на развитие здравоохранения, образовательной системы, строительство и ремонт дорог. Они раскидываются по всем областям, поэтому их еле хватает. Что же касается Америки, здесь платно практически все, налоги не идут на эти сферы, как в России. И при всем при этом, США живет с колоссальными заимствованиями и дефицитом бюджетных средств. Куда тратятся деньги?» — задается вопросом бизнесмен.

В действительности ответ на этот вопрос прост. По мнению Пригожина, деньги уходят в руки «глубинному государству» — власть имущим.

«Так и живут Соросы, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Саксы и прочие господа. На средства из госбюджета делается все, начиная от «Майкрософта», заканчивая соцсетями и прочим», — добавил бизнесмен.

По мнению петербургского предпринимателя, в такой ситуации важно отвлечь внимание народа, поэтому и придумываются враги и добрые дела, которыми важно заниматься. На первый план выходит, к примеру, защита геев и прочих сексуальных меньшинств, борьба за экологию и другое. Получается, что «вмешательство» России в американские выборы — это не что иное, как попытка властей США отвлечь внимание граждан от несправедливого распределения их налогов.

«В 2016 году были упущены выборы Трампа. Оказалось, что американские граждане готовы к лидеру, который не крадет деньги, а стремится сделать Америку великой державой. Никто не предполагал такого подхода. Влияние Трампа нужно было ослабить, поэтому ФБР было придумано российское вмешательство. Остальное – какая-то переписка в соцсетях, которая к выборам никакого отношения не имеет», — объясняет Пригожин.

Евгений Пригожин также обратил внимание на то, что, действительно, могло сформировать определенную позицию американской общественности и в конечном итоге повлиять на исход выборов.

«Говоря о влиянии на исход выборов, нужно отметить мультсериал «Симпсоны», который предсказал избрание Трампа на пост президента еще 16 лет назад», — подытожил бизнесмен.

Обвинения в «российском вмешательстве» являются попыткой скрыть самые грандиозные политические махинации в истории и поделить заложенные в бюджет спецслужб средства. Федеральное агентство новостей выяснило, как элита США заметает следы своих подтасовок на выборах 2020 года.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.