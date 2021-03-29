Фонд «Открытое общество» американского миллиардера Джорджа Сороса создал на территории в африканских странах «фабрики троллей», которые впоследствии были использованы журналистами CNN в создании фейка о «вмешательстве России» в выборы президента США.

После того как Минюст США снял все обвинения в пресловутом «вмешательстве» с компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, в эфире американского телеканала CNN, находящегося под контролем спецслужб США, вышел интересный сюжет, в котором журналисты утверждали, что россияне якобы развернули на территории Ганы и Нигерии «фабрики», призванные навредить Вашингтону. Журналист Кларисса Уорлд лично высадилась в Африке, чтобы провести «расследование».

Как пишет местная газета Nigerian Tribune 17 марта 2021 года, в местных пабликах появилось видео с человеком, называющим себя Нельсоном. На видео он утверждает, что является бывшим сотрудником организации EBLA, которая была названа CNN в прошлом году российским филиалом «фермы троллей» в Нигерии. Как оказалось, Нельсон не только отмел все обвинения американского телеканала в «российском покровительстве», но и заявил, что организация EBLA спонсируется Фондом «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса.

«Это действительно странно, потому что я знаю эту организацию. Это та же организация, в которой я работал. Я горжусь тем, что являюсь ее частью, и должен сказать, что у EBLA не было никаких связей с Россией», — прокомментировал он сюжет CNN.

По словам Нельсона, EBLA — организация, освещающая новости о борьбе обычных чернокожих людей по всему миру. Кроме того, нигериец рассказал о том, что сотрудники EBLA перед президентскими выборами в США активно агитировали за республиканца Джо Байдена.

«Я полностью убежден, что Джо Байден и Камала Харрис могут помочь черным людям достичь процветания и достичь равенства с белыми. Я и мои коллеги сделали все возможное, чтобы белый супрематист Дональд Трамп навсегда покинул Белый дом», — подчеркнул Нельсон.

В начале марта Федеральному агентству новостей удалось связаться с одним из отставных агентов Федерального бюро расследований (ушел в отставку лишь в 2020 году). Американец попросил, чтобы его имя не фигурировало в СМИ. Так вот, он раскрыл, как работают спецслужбы США по всему миру и как неожиданно для себя нигериец Нельсон стал «русским троллем».

«Помните известную поговорку: чем абсурднее ложь, тем охотнее в ней верят? Она в точности отражает принцип работы современных американских спецслужб. Именно отсюда появляются фантазии о русских «фермах троллей» в Гане и Нигерии, которые якобы промывают мозги простых американцев, чтобы они не голосовали за Байдена или проголосовали за Трампа. Из небытия возникает целая паутина лжи, цель которой — заставить всех поверить в то, что «русские тролли», «русские хакеры» не только реальны, но и очень опасны», — заявил бывший американский агент.

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