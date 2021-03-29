Первый ПЦР-тест для диагностики малярии разработан в России

Москва, 29 марта. Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России, систему разработал ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.

Тест обладает высокой аналитической чувствительностью и способен выявлять инфекцию даже в начальном и инкубационном периодах заболевания, а также при низком уровне инфицирования.

«Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией», — сообщает Роспотребнадзор.

Набор реагентов «АмплиСенс» может использоваться при завозных случаях малярии для диагностики острой и хронической стадий заболевания, а также на эндемичных по малярии территориях для скрининга жителей и в качестве дополнительного метода к микроскопии. Он предназначен для диагностики вызванных группой малярийных плазмодиев заболеваний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что Сальвадор стал первой страной в Центральной Америке, победившей малярию.

Малярия — опасное инфекционное заболевание, вызываемое одноклеточными паразитами. Инфекция передается человеку при укусах самок комаров рода Anopheles, которые широко распространены в Центральной Америке.