Единую базу цифрового профиля иностранцев создадут в России

Москва, 29 марта. Единую информационную платформу учета иностранных граждан с их цифровыми профилями создадут в России, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Цифровой профиль будет включать информацию о правовом статусе, месте жительства и работе прибывшего в РФ иностранного гражданина, а также его биометрические данные.

«Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», — цитирует собеседника в пресс-центре МВД ТАСС.

Цифровой профиль, по его словам, позволит иностранцу в электронном виде получать государственные услуги.

Кроме того, с помощью цифрового профиля иностранцы смогут заключать с работодателем трудовые отношения вносить налоговые и другие обязательные платежи, пользоваться информационными сервисами и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выезда за пределы РФ.

Работы по созданию единой информационной структуры ведет Минцифры совместно с МВД.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов. При этом условия для этих лиц не должны быть лучше, чем для россиян, добавил политик.