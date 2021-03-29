Метеоролог пообещал россиянам «почти майское тепло» в апреле

Москва, 29 марта. Классическая весенняя погода с «почти майским теплом» в третьей декаде ожидается в апреле на территории России, спрогнозировал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Температура воздуха в этом месяце будет постепенно расти. Если в начале месяца отметка на столбике термометра будет еще близка к нулю с небольшими заморозками по ночам, то во второй декаде можно ожидать уже значений в 11-13 градусов тепла днем. В третью декаду россиян ждет температура воздуха до плюс 15-17 градусов, что почти соответствует майским нормам, пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

«В апреле ожидается преимущественно малооблачная погода, с небольшим количеством осадков и редкой их повторяемостью», — спрогнозировал метеоролог.

Осадки будут кратковременными, иногда и в виде снега. Снежный покров, которые все еще есть в центральной части России, практически полностью исчезнет в первой половине апреля, подытожил специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее перечислил регионы страны, в которых будет аномально теплая погода до конца марта.

Синоптики ожидают «персиковое лето» в России в 2021 году, которое будет характеризоваться температурой воздуха выше климатических нормы на один-два градуса, передает RT.