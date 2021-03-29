Facebook и Twitter на службе США: как Вашингтон создает «российское вмешательство»

Федеральному агентству новостей удалось заполучить переписку высокопоставленных офицеров подконтрольной американским спецслужбам организации «Национальный фонд демократии» (NED). В письме обсуждается тема раскрутки несуществующего «вмешательства» России в американские выборы.

Чтобы показать американским гражданам необходимость государства в 18-ти спецслужбах, Вашингтон постоянно ищет себе врагов. Иногда, когда не удается обвинить ту или иную страну в фейковых нарушениях, США самостоятельно придумывают для себя угрозу, с которой в последствии на протяжении долгих лет «избранная нация» ведет борьбу. Так было с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Не так давно США столкнулись с поиском нового врага, на эту роль американские спецслужбы предложили стремительно развивающуюся России. Таким образом можно убить стразу двух зайцев: оправдать необходимость в 18-ти спецслужбах и попытаться остановить Российскую Федерацию. Для этого сотрудники организации «Национальный фонд демократии», управляемой ЦРУ, придумывают основания для очередного очернения РФ.

Так, например, в распоряжении ФАН оказалась переписка офицера NED Дилана Майлса-Примакова, в которой он жалуется некоему мистеру Скэгзу на то, что у него фактически закончились темы для раскрутки «российского вмешательства».

«Мистер Скэгз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. И если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который в России может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан», — пишет Дилан Майлс-Примаков.

ФАН предполагает, что «мистером Скэгзом» офицер NED называет американского адвоката, сопредседателя правления Управления по этике Конгресса США и заместителя председателя «Национального фонда демократии» Дэвида Скэггза. Письмо, о котором идет речь, было написано 12 августа 2020 года, а уже спустя месяц социальные сети Facebook и Twitter неожиданно заявили о сотнях заблокированных российских аккаунтах, которые якобы имели отношение к «вмешательству» в президентстве выборы в США. Такие совпадения вряд ли можно назвать случайностью.

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1 Организация запрещена на территории РФ.