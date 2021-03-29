Климкин объяснил допущенную в стратегии Украины по Крыму ошибку

Киев, 29 марта. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, какая ошибка была допущена Киевом в «деоккупации» Крыма.

Немногим ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил документ по «деоккупации» Крыма. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его одним из «трех китов» политики Киева. Другие два — консолидация и восстановление международного права и суверенитета над полуостровом.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», — выразил мнение Климкин в Facebook.

По его словам, кабмин не сможет правильно организовать работу украинских спецслужб, а реализовывать стратегию «деоккупации» полуострова должен СНБО. Климкин признал бессмысленным анализ стратегии, не зная ее закрытой части.

Фантомными болями ранее назвал известный журналист Олег Лурье постоянные заявления украинской стороны о том, что Крым якобы является территорией, подконтрольной Киеву. Такое сравнение он употребил в ответе на вопрос ФАН о смысле принятой на днях некой «стратегии деоккупации Крыма».