Госдума планирует пресечь мошенничество с маткапиталом

Москва, 29 марта. Россиянам предлагают запретить передавать кредитным потребительским кооперативам (КПК) средства маткапитала, таким образом Госдума планирует пресечь мошенничество с выплатой.

Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутаты планируют внести в весеннюю сессию, сообщает со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Пашина газета «Известия» .

Средства маткапитала КПК и банкам по заявкам выдает Пенсионный фонд РФ. Кроме того, есть программа выплат для многодетных семей на погашение кредита, оператором по которой выступает «Дом.РФ»,.

Обналичивание средств господдержки запрещено статьей 159.2 УК РФ. Судами такое деяние квалифицируется как мошенничество при получении выплат и пособий, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. В среднем по данному составу в год выносится 2–2,5 тысячи обвинительных приговоров, уточнил он.

«Дом.РФ» подозревал КПК в обналичивании средств господдержки, говорится в письме главы госкомпании Виталия Мутко депутату Виталию Пашину. Предложение об исключении из перечня возможных получателей средств материнского капитала КПК считает возможным поддержать «Дом.РФ», говорится в письме Виталия Мутко.

Правительственный законопроект о мерах господдержки имеющих детей семей уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме. Инициатива в том числе предполагает исключение из списка получателей господдержки КПК, отметил член президиума межрегиональной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

Ранее сообщалось, что маткапитал можно будет потратить на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов военной ипотеки. Также его можно направить на строительство или покупку недвижимости, оплату образования ребенка.