Рекрутер назвала самых востребованных сотрудников в России

Москва, 29 марта. Представители поколений X и Y являются самыми востребованными работниками в России.

Люди старше 30 и 40 лет отличаются готовностью брать на себя ответственность и способностью принимать самостоятельные решения. По этой причине работодатели в России отдают предпочтения этим поколения, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik.

Сотрудники поколения Z, то есть младше 25 лет чаще всего не готовы принимать ответственные решения. Это вторая причина, помимо отсутствия опыта, которая не дает им занимать высокие позиции в организациях, объяснила Долякова.

«Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность», — заявила рекрутер.

Зумеры не привыкли к продолжительной работе, они склонны придерживаться правил. В то время как люди других возрастных групп работают эффективнее и продуктивнее.

Однако у молодых специалистов есть свои преимущества. У них может быть международное образование, новые подходы к работе, свежий взгляд на вещи и нужные навыки. Руководители поколений X и Y могут эффективно применять эти качества в работе.

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