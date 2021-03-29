Правила сдачи экзамена на права изменятся в России с 1 апреля

Москва, 29 марта. Правила сдачи экзамена на водительское удостоверение и выдачи прав изменятся в России с 1 апреля — будет отменена «площадка», а число «фатальных ошибок» снизится.

Согласно новым правилам, «площадки» в экзамене больше нет. Первоначальные навыки вождения проверять будут в условиях реального движения. Экзаменуемым придется показать на настоящей дороге элементы, которые до изменений проверялись на площадке, в том числе разворот в ограниченном пространстве, навыки парковки и начало движения на подъеме.

Экзамен для кандидатов в водители мотоцикла будет проходить в прежних условиях, сообщает РИА Новости.

В новом регламенте описаны 19 навыков, которые должен продемонстрировать кандидат в водители. В их число входят параллельная парковка и парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кроме того, кандидат должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом, опережать и обгонять транспортные средства, проезжать железнодорожные переезды, регулируемые и нерегулируемые перекрестки и перестраиваться на дороге.

Кандидаты в водители автобуса должны обладать навыком остановки для безопасной посадки пассажиров.

В машине при сдаче экзамена на права смогут присутствовать наблюдатели — представители автошкол и общественных организаций. В МВД полагают, что это поможет разрешить спорные ситуации и повысить прозрачность экзамена.

За «фатальные» ошибки теперь предусматривается назначение одного, двух или трех штрафных баллов. В отдельный блок вынесены приводящие к немедленному прекращению экзамена грубые ошибки. Для положительной оценки будущему водителю нужно получить не более пяти штрафных баллов.

Рассмотрение жалоб на результат экзамена доверят комиссии, которая сможет изучить полученную при проведении испытания аудио- и видеоинформацию. Файлы должны храниться не менее года со дня их регистрации и до окончания рассмотрения жалобы.

Одним из главных новшеств стала выдача водительских прав с 16 лет. Для сдачи экзамена подростком потребуется согласие одного из его законных представителей.

Также новый регламент содержит перечень причин для аннулирования водительских прав. К ним относится истечение срока их действия, приход в негодность водительского удостоверения, получение нового удостоверения, изменение персональных данных владельца, выдача прав с нарушениями, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

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