Жертвой падения снега с крыши в Самаре стал один человек

Самара, 29 марта. Женщина погибла в результате схода снега с крыши на востоке Самары, информирует региональный главк СКР.

Трагический инцидент произошел в воскресенье вечером. По предварительным данным, с крыши дома на улице Металлистов на двух женщин упала снежная масса. Одна из самаровчанок скончалась на месте инцидента. Вторая потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокурором Кировского района организована проверка деятельности управляющей компании, в том числе относительно очистки снега с кровли и карнизов дома.

Накануне стало известно, что полуторагодовалая девочка сильно пострадала от падения снега с крыши дома в Балашихе. Об этом информировало Федеральное агентство новостей.