Тело альпиниста нашли в ущелье Корякского вулкана на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 29 марта. Альпинист, совершавший восхождение в составе группы, разбился на Корякском вулкане на Камчатке, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС региона, трое мужчин в ночь на 27 марта начали восхождение на вулкан, но погодные условия резко ухудшились. Двое из них спустились и обратились в экстренные службы, заявив, что третий потерял «кошку» и не может идти.

С рассветом на поиски альпиниста отправились спасатели ПСО. Мужчину не обнаружили на месте, откуда он должен был спуститься. Вскоре его тело нашли в ущелье на спуске с вулкана.

В ведомстве добавили, что выжившие альпинисты из Москвы и Костромы. Погибшим оказался выходец из Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что вылеты трех рейсов камчатских авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.