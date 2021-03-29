Роскосмос зарегистрировал торговый знак «Ангара»

Москва, 29 марта. Роскосмос зарегистрировал название семейства новых ракет-носителей «Ангара» в качестве товарного знака. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Название зарегистрировано за госкорпорацией по различным категориям товаров, включая батуты, игрушки, ювелирные украшения, часы, нижнее белье, транспортные средства и т.д.

Аналогичным образом Роскосмос уже зарегистрировал слово «Протон». Так называется российская тяжелая ракета.

Пока из эксплуатируемых в России ракет за госкорпорацией не зарегистрировано слово «Союз». Такое название носит ракета среднего класса.

Ранее гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что США недооценили технический потенциал Роскосмоса. Главная претензия российской стороны заключается в том, что Вашингтон не предложил Москве равноправное партнерство при создании международной окололунной станции Gateway.