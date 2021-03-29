Турагенты рассказали, что важно планирующим поездки в пандемию россиянам

Москва, 29 марта. Опрошенные онлайн-сервисом Ostrovok турагенты рассказали, что важно россиянам, которые планируют свои поездки в период пандемии.

В ходе исследования были опрошены более 300 профессионалов туристического рынка из 70 российских городов. Ответы показали, что отдохнуть в открывших границы странах, даже если прямое авиасообщение с ними пока не возобновлено, готовы лишь немногие российские туристы. Такие туры подбирали только 7% сотрудников фирм.

При планировании отпуска и выборе направления ключевым для клиентов фактором стала стоимость поездки. С таким утверждением согласны 90% опрошенных турагентов.

Для трех четвертей российских туристов важен прямой перелет до места назначения. Лишь треть (36%) туристов интересуется эпидемиологической ситуацией на курорте. Почти столько же (34%) отказываются от визовых направлений, поменять слишком продолжительный маршрут могут 24% отдыхающих.

В марте самыми востребованными направлениями по числу бронирований стали Россия, Турция, ОАЭ, Египет, Греция и Мальдивы, сообщает со ссылкой на исследование B2B.Ostrovok РИА Новости.

Ранее сервис B2B.Ostrovok провел исследование среди более чем трехсот агентов из 70 городов РФ и выяснил, что для большинства туристов при выборе гостиницы важны три ключевых фактора: стоимость проживания (90%), отзывы гостей (83%) и близость к морю или подъемнику (76%).

Также 58% спрашивают о возможности бесплатной отмены бронирования. Расстоянием от отеля до достопримечательностей интересуются 34% отдыхающих.