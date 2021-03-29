Прокол американских спецслужб: «русские тролли» в Африке сделали президентом Байдена 

Американские спецслужбы через фонд миллиардера Джорджа Сороса создали в нескольких африканских странах «фабрики троллей» и попытались выдать их работу за «российское вмешательство» в американские выборы.

Стоило только Министерству юстиции США 17 марта 2020 года снять обвинения во «вмешательстве» в американские президентские выборы с компании «Конкорд», главой которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин, как уже 11 апреля подконтрольный ЦРУ телеканал CNN опубликовал фейковый сюжет о «руке Москвы». В нем говорилось о том, что россияне якобы развернули на территории Ганы и Нигерии «фабрики», которые в социальных сетях занимаются антиамериканской пропагандой. Журналист Кларисса Уорд лично съездила в Африку, чтобы снять работу людей, которые агитируют американцев голосовать за Дональда Трампа.

В свою очередь на Федеральное агентство новостей вышел как раз один из работников «фермы» Сет Виреду, который рассказал свою версию «разоблачительного сюжета» американского телеканала CNN. По его словам, в 2019 году с ним связался сотрудник фонда Open Society (Фонд «Открытое общество») — это международная организация, учрежденная финансистом Джорджем Соросом, которая в открытую работает на американские спецслужбы, с выгодным предложением. Виреду дали задание возглавить общественную организацию с платформой в социальных сетях. Главная цель — защита чернокожих на территории Америки. Получается, что заказчиком создания «африканской фабрики» выступили американские США, а именно фонд миллиардера Джорджа Сороса.

По приезде в Гану Виреду нанял 15 человек, которые завели около 50 страниц в социальных сетях Instagram и Twitter. Но через некоторое время глава «фабрики» получил от американских спецслужб новое задание — сфокусировать свою деятельность на поддержке избирательной кампании Дональда Трампа. Однако Виреду и его команда отказались принимать участие в агитации за республиканца. Основная причина — якобы Дональд Трамп плохо относится к чернокожим. Поэтому африканцы ослушались своих американских кураторов и начали агитировать за демократа Джо Байдена.

Настоящие владельцы «фабрики» такую инициативу от подчиненных не оценили и сдали их представителям Службы безопасности Ганы. Они изъяли все ноутбуки и телефоны, а самого Виреду отправили в тюрьму.

«Мы обсудили это с моей командой, и мы решили, что не будем следовать этим инструкциям и сделаем прямо противоположное. Вместо поддержки «расиста» мы стали поддерживать Джо Байдена, его планы и все, что он хотел делать в интересах афроамериканцев», — объяснил Виреду.

Но как же оказалось, что сотрудников «африканской фабрики» нарекли русскими? Самодеятельность Виреду не устроила фонд Open Society, поэтому сотрудники фонда решили действовать через подконтрольные американским спецслужбам СМИ — в Гане высадился десант журналистов CNN.

«Именно в тот самый момент ко мне подошла Кларисса Уорд и начала говорить со мной по-русски. Скажите мне, если бы вы были журналистом и понятия не имели бы, что происходит, с чего было бы вам подходить ко мне, говорить по-русски и спрашивать о каких-то русских людях, которых я не знаю? В итоге я понял, что американские СМИ, не знаю, кто конкретно из них замешан, но Кларисса Уорд — номер один в этом списке, она, ее команда и другие американские СМИ спланировали эту акцию. Они использовали меня, чернокожего, чтобы повесить все это на Россию. Я уверен, что именно так это произошло и что об этом должен знать каждый», — резюмировал Виреду.

После слов Виреду вскрывается вся схема работы американских спецслужб: Фонд Сороса нанимает африканцев, чтобы создавать липовые «штабы троллей», после чего сам же их показывает на подконтрольных телеканалах и в дружественных социальных сетях, чтобы ЦРУ и ФБР в очередной раз могли устроить скандал и заявить о «российском вмешательстве». Но прокололись американские спецслужбы, когда попытались заставить чернокожих агитировать за Дональда Трампа в то время, как больше половины афроамериканцев выступали за Джо Байдена.

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