Чешские СМИ заявили о распространении нового штамма коронавируса

Прага, 29 марта. Чешские медики выявили новый штамм коронавируса на юго-востоке республики. Об этом сообщили местные СМИ.

Новую мутацию коронавируса нашли сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно. Исследования доказали, что новый штамм не является более опасным, чем британский или южноафриканский аналоги вируса.

По данным на 29 марта, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чехии с начала пандемии превысило 1,5 млн, число жертв достигло 25,8 тыс., выздоровели более 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что возможный новый штамм коронавируса обнаружили в финском городе Турку. Ученые Центральной университетской больницы города отмечают легкие симптомы у заразившихся.