Четыре человека пострадали при взрыве на нефтезаводе в Индонезии

Джакарта, 29 марта. Четверо человек пострадали в результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтяной компании Pertamina.

Портал «Компас» информирует, что количество пострадавших пока точно не установлено. Накануне газета «Республика» сообщала, что причиной инцидента мог стать удар молнии. Местные власти эвакуировали жителей близлежащих к заводу районов.

Крупный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской островной провинции Западная Ява. Пожар начался в понедельник на предприятии в городе Балонган.