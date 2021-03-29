«Ростелеком» нашел способ защиты биометрических данных

Москва, 29 марта. Компания «Ростелеком» нашла способ защиты слепка лица и голоса россиян от утечек с помощью криптографического модуля. Технология защитит канал передачи биометрических данных.

Криптомодуль обеспечит безопасность канала связи, чтобы мошенники не могли перехватить слепки лица и голоса при открытии счета через мобильное приложение банка онлайн. Кроме того, технология способна на проверку взломов приложения и выявление попыток прохождения злоумышленниками индефикации вместо пользователя, сообщают «Известия».

По требованиям ЦБ, к 1 января 2022 года банки с универсальной лицензией, у которых есть приложения для работы с физ лицами, должны реализовать открытие счетов по биометрии. Если гражданин уже сдавал слепки лица и голоса в ЕБС, он сможет стать клиентом любой кредитной организации без посещения офиса.

Ранее сообщалось, что Сбербанк занял первую позицию в рейтинге надежности банков. Крупнейший российский банк стал первым в списке надежности Forbes. По итогам года «Сбер» поднялся сразу на несколько позиций в рейтинге.