ФНС и Минфин планируют ужесточить контроль за использованием касс на рынках

Москва, 29 марта. Федеральная налоговая служба и минфин предложили ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

Практика осуществления госконтроля за работой на рынках розничной торговли демонстрирует незаинтересованность, а также сопротивление арендаторов и управляющих рынками компаний «процессу легализации рыночной торговли». Об этом сообщает РБК.

Законопроекты направлены в Минфин. Согласно новой версии, будут внесены изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках» и КоАП. Также предлагается уменьшить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться кассовый аппарат, и обязать арендаторов подтверждать наличие контрольно-кассовой техники перед подписанием договора аренды.

Управляющие рынками обязаны регулярно проверять у арендаторов наличие зарегистрированной кассы и не допускать лиц, чья деятельность прекращена. Предлагается упростить порядок наказания продавцов за нарушения.

Ранее стало известно, что в регионах будут развивать малоформатную и нестационарную торговлю. Как заявил на совещании в Министерстве промышленности торговли Российской Федерации статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, минпром выступает за развитие всех форм малой торговли.