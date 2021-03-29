За время борьбы с «российским вмешательством» американские спецслужбы потратили почти 30 млн долл. Когда специальный прокурор Роберт Мюллер понял, что не смог подтвердить подозрение о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, благополучно ушел в отставку.

Американские власти начали обвинять Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США. За время борьбы с «рукой Кремля» американские спецслужбы смогли запугать не только граждан США, но и конгрессменов до такой степени, что они были вынуждены увеличить их финансирование на сотни миллиардов долларов.

Но когда дошло до судебных разбирательств, то спецслужбы США не смоги предоставить никаких доказательств против России. Это доказало дело компании Concord Management and Consulting, которая отстояла свою невиновность в американском суде и продемонстрировала — обвинения основывались на голословных заявлениях. В свою очередь специальный прокурор Роберт Мюллер ушел в отставку, когда не смог доказать связь между избранием Трампа и Россией. Стоит заметить, что расследование «российского вмешательства» обошлось американским налогоплательщикам почти в 30 млн долл.

Российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин в соответствии с американским законодательством потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР) предоставить все имеющиеся у спецслужб США материалы, где фигурирует его имя. Именно так бизнесмен отреагировал на очередные голословные обвинения американской стороны в несуществующем «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2020 году.

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все «улики» были грубо сфальсифицированы», — напомнил в своем заявлении Пригожин.

Кроме того, Министерство юстиции США закрыло дело, как только ведомство прижали и потребовали предъявить терабайты информации о так называемом «российском влиянии», о наличии которых постоянно заявляли американцы. Минюст просто сослался на национальную безопасность. Евгений Пригожин, который был подробным образом ознакомлен с уликами по этому делу, уверен, что никаких доказательств, кроме непонятных скриншотов из соцсетей не существует.

Немаловажным доказательством невиновности России является и то, что Министерство юстиции США для возбуждения уголовного не нашло подходящей статьи в Уголовном Кодексе, поэтому ведомству пришлось выдумать собственную — «Заговор с целью обмана США».

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