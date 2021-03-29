Новым мэром Якутска выбран единоросс Евгений Григорьев

Якутск, 29 марта. Евгений Григорьев из партии «Единая Россия» выиграл досрочные выборы главы Якутска с 44, 09 процента голосов. Об этом сообщается на сайте местной избирательной комиссии.

После обработки 100 процентов протоколов Григорьев набрал 44,09 процента голосов. Кандидат в мэры от партии «Справедливая Россия» Обедин В. В набрал 39,87 процента голосов. Представитель КПРФ Михайлов С. А. получил 11,29 процента голосов, остальные участники получили менее десяти процентов голосов.

Отмечается, что явка на выборы составила 43,79 процента. Выборы проводились в течение трех дней. Ранее по данным exit poll сообщалось о предварительной победе кандидата от «Единой России» Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска.

Решение о проведении досрочных выборов в Якутске было принято местными депутатами после ухода в отставку бывшего мэра города Сарданы Авксентьевой. Итоги голосования были объявлены председателем комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николаем Васильевым. За выступили 18 депутатов, семь проголосовали против.