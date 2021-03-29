Полиция переименовала собаку, которая «делила» кличку с рэпером в США

Вашингтон, 29 марта. Полицейское управление города Бенд (штат Орегон, США) сменило кличку собаки службы K9 после разногласий с «Ассамблеей черных лидеров Центрального Орегона», сообщает Fox News.

Собаку звали Lil» Kim (Маленький Ким), как обладателя премии «Грэмми» рэпера. Основатель «Ассамблеи черных лидеров Центрального Орегона» Риккардо Уэйтс заявил, что выразил обеспокоенность по поводу клички собаки на встрече с начальником полиции Бенда Майком Кранцем.

По словам активиста, Маленьким Кимом звали крошечную черную собачку. Уэйтс отметил, что «цветным людям» и поклонникам под псевдонимом Lil» Kim известен рэп-исполнитель.

«Честно говоря, я не хочу видеть, как Lil» Kim кусает цветных людей», — подчеркнул Уэйтс.

По его словам, начальник полиции Бенда согласился в будущем называть собаку только Ким. Уэйтс написал в Facebook, что он «благодарен департаменту за то, что они активизировались и прислушались к сообществу».

Майк Кранц сообщил Oregon Public Broadcasting reports, что бельгийская овчарка малинуа не была названа в честь рэпера. Но теперь спорную кличку сменят на кличку Ким.

«Я думаю, что в глазах некоторых членов сообщества существует историческая связь с использованием собак, особенно с протестующими и членами сообщества чернокожих, и это может вызвать страх перед собаками», — уточнил Кранц.

Ким обучен определять местонахождение подозреваемого, который пытается убежать или спрятаться от полицейских. Кроме того, он может участвовать в поисках пропавших без вести людей, в том числе заблудившихся детей и стариков.

Ранее сообщалось, что руководство города Эванстон впервые в истории США согласовало выплату денежной компенсации семьям афроамериканцев, пострадавших от расовой дискриминации. Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий.