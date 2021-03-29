Поэт Илья Резник рассказал о вакцинации от коронавируса

Москва, 29 марта. Народный артист России Илья Резник вместе со своей женой привились от коронавируса.

Артист поделился, что его самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов не появлялось. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

«Я хочу вам сообщить радостную для себя весть: я и моя жена любимая, Ирочка, мы сделали две прививки и чувствуем себя хорошо, без всяких последствий. Прекрасно себя чувствуем. И поэтому я призываю вас обязательно совершить вакцинацию», — поделился Резник.

Он отметил важность вакцинации, так как многие уже расслабились и забывают о мерах предосторожности. Артист призвал собраться и обратил внимание на то, что в России есть три «замечательные» вакцины, а отечественные ученые победили в борьбе с инфекцией.

Ранее президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Российский лидер пока не раскрыл подробности вакцинации и не рассказал, какой именно препарат он выбрал. Однако Путин поделился, что чувствует себя хорошо.