Уролог Говоров опроверг сообщения о распространении в России половой инфекции

Москва, 29 марта. Уролог Александр Говоров опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о распространении в России тяжелой половой инфекции.

«Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет», — сообщил Говоров в комментарии РИА Новости.

Уролог также назвал «ерундой» информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в России.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» с заявлением о распространении половой инфекции выступил уролог Евгений Греков. По его словам, в России отмечают рост числа заражений бактерией микоплазма гениталиум. По его словам, бактерия устойчива к воздействию антибиотиков.

Ранее сообщалось, что массовые случаи заражения грибком Candida auris могут наблюдаться в стационарах на фоне пандемии COVID-19. Врачи по всему миру начали фиксировать вспышки заболевания в медучреждениях с коронавирусными больными. Инфекция сложно поддается лечению и почти не выявляется на ранних стадиях.

Патоген имеет устойчивость к нескольким видам противогрибковых препаратов, пояснил завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко.

По его словам, в Москве и в Санкт-Петербурге уже фиксировали вспышки больничного кандидоза. Широко применяемые микробиологические методы не позволяют распознать этот вид грибков. Для выявления инфекции необходима масс-спектрометрия и другие методики, доступные только в крупных центрах.