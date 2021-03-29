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Бывший агент ФБР раскрыл, для чего США придумали «российскую угрозу»

Бывший агент ФБР раскрыл, для чего США придумали «российскую угрозу»

Отставной агент Федерального бюро расследований США в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, зачем американские власти придумали «российскую угрозу». По его словам, Америка давно искала себе врага, благодаря которому можно было бы оправдать необходимость 18-ти спецслужб.

Американские элиты давно хотели найти внешнего врага. Им на помощь пришли спецслужбы США, которые на ровном месте выдумали «киберугрозу», «хакеров», «фабрики троллей» и «вмешательство» в выборы президента в 2016 и 2020 годах. Естественно, главным противником американцев стала окрепшая Россия. Естественно, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведуправление сделали это не ради заботы о национальной безопасности США, а исключительно в своих корыстных целях.

Дело состоит в том, что на территории Америки действуют 18 различных спецслужб, на содержание которых власти выделяют баснословные средства. Впоследствии деньги налогоплательщиков просто исчезают, проходя через большое количество частных субподрядчиков, курируемых ФБР и ЦРУ. Поэтому, если национальные угрозы США просто исчезнут, то американские власти урежут финансирование, а спецслужбы будут вынуждены значительно сократить свой штат.

В начале марта ФАН удалось связаться с одним из отставных агентов Федерального бюро расследований (ушел в отставку лишь в 2020 году), который на правах анонимности, поскольку опасается за собственную безопасность, раскрыл, для чего действительно была придумана «российская угроза». По его словам, еще со времен 1980-х годов спецслужбы самостоятельно придумывают себе врагов и начинают с ними бороться. Так было с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1

«Теперь наша ставка сделана на «российскую угрозу». С одной стороны, это удобно. Все помнят «красную угрозу» и русских коммунистов, которые хотели поработить весь свободный цивилизованный мир. С другой, это отличный повод попросить у Конгресса дополнительные миллиарды долларов на борьбу с коварными «русскими троллями» и хакерами, которые спят и видят разрушение Соединенных Штатов и причиняют Америке мощный идеологический ущерб, вносят раскол в американское общество, помогают Трампу на выборах. На самом деле нет никакой «русской угрозы». Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про «русских троллей», российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше, они сфабрикованы от начала и до конца», — указал американец. 

Отставной агент Федерального бюро расследований также рассказал, откуда возникла потребность американских спецслужб в непрерывной штамповке новых воображаемых опасностей для США. По его словам, Москву, российских бизнесменов и граждан РФ обвинили во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 и 2020 годов лишь с одной целью — создать иллюзию угрозы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАН: КАК США ПРИКРЫВАЛИ СВОИ МАХИНАЦИИ НА ВЫБОРАХ 2020 ГОДА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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