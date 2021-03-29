Вооруженный американец застрелил двух посетителей магазина в Эссексе

Эссекс, 29 марта. По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в результате стрельбы, которую неизвестный преступник устроил в одном из магазинов американского города.

По данным властей штата Мэриленд, сообщение о стрельбе в магазине поступило около 07:00 (14:00 по Москве). Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили два бездыханных тела с пулевыми ранениями. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Спустя некоторое время в полицию обратились жильцы жилого комплекса, доложив об еще одном инциденте со стрельбой. Некий мужчина выстрелил в себя. Его доставили в больницу.

В настоящий момент ведется расследование. Устанавливается, связаны ли между собой два случая со стрельбой.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили огнестрельные ранения во время нападения неизвестных на посетителей кафе и ресторанов в американском штате Вирджиния.