Четыре человека пострадали в ДТП в Урус-Мартановском районе Чечни

Грозный, 29 марта. Четыре человека пострадали в результате ДТП в селе Гойты в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщают очевидцы происшествия.

На въезде в село Гойты столкнулись автомобиль ВАЗ-21114 и такси Hyundai Solaris. После удара отечественная легковушка загорелась. В результате ДТП пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу, уточняют очевидцы происшествия.

Ранее сообщалось, что в приморской Находке погиб водитель, который на полной скорости врезался в автобус с детьми. От столкновения с автобусом машину буквально раздавило, водитель от полученных травм погиб на месте. Пассажира легковушки увезли в больницу с переломами обеих ног. Никто из детей в аварии не пострадал.