Сертификаты вакцинации введут в Евросоюзе с 15 июня

Брюссель, 29 марта. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что будет представлять собой сертификат вакцинации в странах Евросоюза.

Документ будет выдаваться с 15 июля 2021 года. Санитарный сертификат о вакцинации от коронавируса COVID-19 будет включать в себя информацию о гражданине, сообщил Бретон в телеэфире LCI.

Среди указанных сведений будут паспортные данные, а также название препарата, использованного для вакцинации. По словам комиссара, авиакомпании могут требовать предъявления пассажиром документа, но он не будет обязательным для путешествий. В Евросоюзе сообщили, что не будут использовать «ковидные» паспорта в качестве инструмента давления на Россию.