Пять человек погибли в результате крушения вертолета на Аляске

Анкоридж, 29 марта. Вертолет разбился на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска (США), погибли пять человек, один пострадал, сообщает местный департамент общественной безопасности.

Информацию об обнаружении в районе ледника Кник обломков вертолета власти получили в 22:00 в субботу (11:00 воскресенья по московскому времени). Прибывшие на место спасатели обнаружили единственного выжившего в крушении. Его в «тяжелом, но стабильном» состоянии доставили в медицинское учреждение.

«Пятеро других лиц, находившихся в вертолете, были обнаружены мертвыми», — говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

Власти после инцидента ввели запрет на полеты в районе ледника до понедельника. Причину аварии расследует национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее в канадской провинции Британская Колумбия в результате крушения вертолета пострадали два человека, сообщает RT. Инцидент произошел на острове Боуэн на западе Канады.