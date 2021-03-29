Пушков предостерег США от «применения силы» в отношении Китая

Москва, 29 марта. Сенатор Алексей Пушков оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о конфронтации в американо-китайских отношениях и предостерег Штаты от «применения силы» к Китаю.

Глава Госдепартамента США допустил спорное высказывание в ответ на вопрос, рассматривает ли он КНР в качестве «самого большого противника США». Блинкен заявил, что в конкурентных отношениях двух стран присутствуют аспекты противоборства, но, в то же время, отношения «в некоторой степени сотруднические». По его словам, отношения с Китаем Вашингтон собирается выстраивать с позиции силы.

Российский сенатор отметил, что вашингтонская команда мыслит «старыми категориями 20 века». По мнению Пушкова, справиться «со все более мощным Китаем» США не смогут.

«Блинкен не напугает Пекин, а лишь насторожит еще больше и подтолкнет к альянсу с Москвой», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Пушков прокомментировал введенные КНР ограничения в отношении физлиц и компаний из Канады и США. По мнению сенатора, США еще не испытывали на себе встречные санкции других государств, но неизбежно столкнутся с ними. Сенатор считает, что Китай способен ввести серьезные ответные меры.

По его словам, действовать эти меры начнут, когда коснутся крупных проектов и интересов бизнеса в США. В качестве другой возможной меры Пушков назвал бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Политик подчеркнул, что Вашингтон не должен считать, что определять мировую повестку дня будет он.