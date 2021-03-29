Десятки людей погибли при захвате боевиками города в Мозамбике

Мапуту, 29 марта. Десятки человек стали жертвами атаки террористов на северо-востоке Мозамбика, сообщил официальный представитель Минобороны африканской страны Омар Саранга.

Среди жертв значатся семь человек из автоколонны, попавшей в засаду боевиков. Многие местные жители вынуждены покинуть свои дома.

Агентство France-Presse сообщало, что Палму пытались покинуть 180 иностранных специалистов. Однако их на дороге остановили террористы. Из 17 автомобилей только семи удалось достичь безопасного района.

Мозамбикская газета El Pais со ссылкой на Сарангу сообщает, что в районе атакованного города ведутся поисковые операции и иные действия с целью восстановить порядок и безопасность в регионе.

Французская энергетическая компания Total, которая в десяти километрах от Палмы строит комплекс по переработке и сжижению газа, объявила о приостановке работ. Об этом информировал телеканал RT.

Палму атаковали и захватили боевики 24 марта. Вооруженные исламисты напали на армейские казармы и правительственные здания. Сейчас город контролируется исламистами.

Власти страны совместно с Total в воскресенье вывезли из района города 1,8 тысячи человек. Среди них — более тысячи рабочих и специалистов французской компании.