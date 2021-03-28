Госдеп США пригрозил России последствиями из-за «агрессивных действий»

Вашингтон, 28 марта. США примут в отношении России «необходимые меры» из-за ее якобы «агрессивных действий», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия», — заявил в интервью телеканалу CNN Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что Вашингтон предпримет необходимые действия в отношении России и других «создающих проблемы» стран «в то время и в том месте, которые выберут США».

В начале марта Евросоюз в связи с арестом Алексея Навального впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека в отношении четырех российских граждан. В санкционный список были включены: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников.

Новые санкции США коснулись глав ФСИН и ФСБ, генпрокурора России, двух замов главы Минобороны РФ, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и начальника управления президента Андрея Ярина. Кроме того, в санкционный список вошли 33-й Центральный НИИ Минобороны, 27-й научный центр Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на санкции. В министерстве также указывали, что утверждения о «преднамеренном отравлении» Алексея Навального ничем не подкреплены. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле уверены, что политика санкций в отношении России цели не достигает.

Кроме того, Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках оказать влияние на демократические процессы в других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявления о российском вмешательстве в выборы США чушью. Эта тема уже перешла в разряд черного юмора, отмечала она.